Καλό ταξίδι, Ζότα

Τεράστιο σοκ έχει σκεπάσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την είδηση του χαμού του Ντιόγκο Ζότα, ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ που κατέκτησε την Premier League την περασμένη σεζόν. Όλη η ποδοσφαιρική υφήλιος έχει σοκαριστεί, με τον Αργεντινό σταρ, Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο είχαν έρθει αντίπαλοι στο χορτάρι, να τον αποχαιρετά με story στο Instagram. Ο Μέσι ανέβασε ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ζότα γράφοντας, «QEPD», το οποίο στα ισπανικά σημαίνει «αναπαύσου εν ειρήνη».

Οπαδός της Έβερτον άφησε λουλούδια μαζί με οπαδούς της Λίβερπουλ έξω από το Άνφιλντ

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί! Σήμερα, Πέμπτη 3/7, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Πορτογάλου, φορ της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα μαζί με τον αδερφό του, στην Ισπανία. Από τη στιγμή που η τραγική είδηση βγήκε, πολλοί οπαδοί της Λίβερπουλ βρέθηκαν στο Άνφιλντ για να αφήσουν ένα κασκόλ, μια μπλούζα και λουλούδια προς τιμήν του θανάτου του Πορτογάλου άσου της ομάδας τους.

A touch of class from this Everton fan who joined Liverpool supporters in laying tributes for Diogo Jota 👏❤️💙 pic.twitter.com/7hKmGh3F1f — Mail Sport (@MailSport) July 3, 2025

Μέσα σε ανθρώπους με κόκκινες φανέλες, εμφανίστηκε και ένας με μπλε. Ναι ήταν οπαδός της «μισητής», Έβερτον, οποίος δίπλα-δίπλα με έναν οπαδό της Λίβερπουλ, πήγαν ανθοδέσμες για να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου φορ.

Λίβερπουλ για Ντιόγκο Ζότα: «Προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την αδιανόητη απώλεια»

Σχεδόν μία ώρα μετά την ενημέρωση για το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Ντιόγκο Ζότα κι ο αδερφός του Αντρέ, η Λίβερπουλ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με το σοκ να είναι κάτι παραπάνω από φανερό. Οι «κόκκινοι» αναφέρουν ότι ενημερώθηκαν για τον θάνατο του 28χρονου άσου, χωρίς να κάνουν περαιτέρω σχόλια και ζητούν απ’ όλους να σεβαστούν τις δύσκολες στιγμές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Λίβερπουλ είναι συντετριμμένη από τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα. Ο σύλλογος ενημερώθηκε πως ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ. Η Liverpool FC δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας, των φίλων, των συμπαικτών και του προσωπικού του συλλόγου, καθώς όλοι προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την αδιανόητη απώλεια. Θα συνεχίσουμε να τους παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας.

Συντετριμμένος ο Κλοπ για την απώλεια του Ζότα: Θα μας λείψεις πολύ

Ο Γερμανός τεχνικός συνεργάστηκε μαζί του έως το 2024 όπου και έφυγε από τους Reds. Ο Κλοπ είναι συγκλονισμένος από την τραγική απώλειά του Ζότα και στο μήνυμά του σημείωσε πως δυσκολεύεται να το πιστέψει.

«Αυτή είναι μια στιγμή που δυσκολεύομαι! Πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος σκοπός, Αλλά δεν μπορώ να τον δω. Είμαι συντετριμμένος που άκουσα για το θάνατο του Ντιόγκο και του αδελφού του Αντρέ. Ο Ντιόγκο δεν ήταν μόνο ένας φανταστικός παίκτης, αλλά και ένας σπουδαίος φίλος, ένας στοργικός και καλός σύζυγος και πατέρας! Θα μας λείψεις πολύ! Όλες οι προσευχές, οι σκέψεις και η δύναμή μου στον Ρούτε, τα παιδιά, την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους τους αγαπούσαν! Αναπαύσου εν ειρήνη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jürgen Klopp (@kloppo)

Μουρίνιο για τον θάνατο του Ζότα: Είναι τεράστια αδικία να πεθαίνει κάποιος τόσο νέος

Ο σπουδαίος Πορτογάλος προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να συλλυπηθεί τις οικογένειες τους και να δηλώσει ότι είναι άδικο να πεθαίνει κάποιος τόσο νέος. «Η απώλεια του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα είναι μια μεγάλη τραγωδία και μια τεράστια αδικία για κάποιον που ήταν τόσο νέος και είχε τόση ζωή μπροστά του. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες και τους φίλους τους», ανέφερε ο προπονητής σε σημείωμα που έστειλε στην «O JOGO».

Ντιόγκο Ζότα: Το μήνυμα του ΛεΜπρον Τζέιμς στους οικείους του

Ένας από τους παίκτες που θρηνεί τον θάνατο του Πορτογάλου άσου της Λίβερπουλ είναι ο ΛεΜπρον Τζέιμς. Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς εκτός από φαν της Λίβερπουλ είναι εδώ και χρόνια και μέτοχός της. «Προσεύχομαι για τους αγαπημένους του αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μακάρι να σας οδηγεί και να σας προστατεύει! YNWA Jota!», έγραψε χαρακτηριστικά στο X.

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/B3tYVJJxkA — LeBron James (@KingJames) July 3, 2025

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αναπαυθείτε εν ειρήνη, Ντιόγκο και Αντρέ, θα μας λείψετε σε όλους»

Ένα από τα πιο συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού ήρθε από πρώην συμπαίκτη του στην Εθνική Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος έγραψε:«Δεν έχει νόημα. Μόλις τώρα ήμασταν μαζί στην Εθνική, μόλις τώρα είχες παντρευτεί. Στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και τους εύχομαι όλη τη δύναμη του κόσμου. Ξέρω ότι θα είσαι πάντα μαζί τους. Αναπαυθείτε εν ειρήνη, Ντιόγκο και Αντρέ. Θα μας λείψετε σε όλους.»

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

Ο Αντρέ Όρτα του Ολυμπιακού ήταν στον γάμο του αδικοχαμένου άσου της Λίβερπουλ

Ο Ρικάρντο Όρτα, παίκτης της Μπράγκα, δημοσίευσε φωτογραφία από το γάμο του Ντιόγκο Ζότα, στον οποίο ήταν καλεσμένοι, αυτός και ο αδερφός του, Αντρέ Όρτα, ο οποίος κατέκτησε το Conference League με τον Ολυμπιακό και έπαιξε και στο μισό της περασμένης σεζόν δανεικός στην ομάδα του Πειραιά.

Είχε παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό με την Γουλβς o Πορτογάλος – Το μήνυμα των Πειραιωτών

Πριν από πέντε χρόνια στην περίοδο του Covid-19 και της καραντίνας ο Ολυμπιακός είχε προκριθεί στους «16» του Europa League και αντίπαλός του στο δρόμο για τα προημιτελικά ήταν η αγγλική Γουλβς. Οι «Λύκοι» είχαν στη σύνθεσή τους τον πρώην ερυθρόλευκο Ντανιέλ Ποντένσε αλλά και τον συμπατριώτη του Ντιόγκο Ζότα ο οποίος λίγο καιρό μετά θα ήταν παίκτης της Λίβερπουλ. Ο Ζότα που έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα στην Ισπανία είχε αγωνιστεί και στα 90′ του 1ου αγώνα στο Καραϊσκάκη (χωρίς κόσμο λόγω Covid-19) ο οποίος έληξε 1-1. Η ρεβάνς έγινε τον Αύγουστο στο «Μολινό» και η Γουλβς προκρίθηκε κερδίζοντας 1-0 σε ένα ματς με πολλά παράπονα από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ο Ζότα είχε περάσει στο γήπεδο ως αλλαγή του Τραορέ στο 57′. Με αφορμή την τραγική απώλεια του Ζότα η ΠΑΕ Ολυμπιακός έγραψε: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ντιόγκο και του Αντρέ. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την τραγική στιγμή».



Our deepest condolences to Diogo’s and André’s family and loved ones. Our thoughts are also with everyone at Liverpool FC at this tragic time. 💔🙏🏻 pic.twitter.com/h2tsApWE6l — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 3, 2025

Ντιόγκο Ζότα: Ενός λεπτού σιγή στο Euro των Γυναικών ανακοίνωσε η UEFA

Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες του EURO 2025 των Γυναικών σήμερα και αύριο, στη μνήμη του διεθνή ποδοσφαιριστή της Πορτογαλίας και επιθετικού της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα.Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε για τον θάνατο του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή: «Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, είχα την τιμή να απονείμω στον Ζότα ένα μετάλλιο μετά τον τελικό του UEFA Nations League – μια στιγμή χαράς, υπερηφάνειας και εορτασμού που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας. Το πάθος, η ενέργεια και το πνεύμα του στο γήπεδο ενέπνεαν όλους όσους τον περιβάλλουν. Είναι συγκλονιστικό να σκέφτεται κανείς ότι μια ζωή τόσο γεμάτη χαρά και δυνατότητες έφυγε τόσο νωρίς. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπητέ Ντιόγκο. Δεν θα σε ξεχάσουμε».