Τόνι Πάρκερ: Το απίστευτο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιλερμπάν

Με περισσότερους από 13 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και εισοδήματα που θυμίζουν lifestyle δισεκατομμυρίων, ο Kai Cenat είχε κάθε λόγο να πιστεύει πως ζει το απόλυτο όνειρο. Μέχρι που επισκέφθηκε την κατοικία του Τόνι Πάρκερ – του θρύλου του NBA και νυν ιδιοκτήτη της γαλλικής Βιλερμπάν – στο Σαν Αντόνιο. Εκεί, κατάλαβε πως όσα θεωρούσε εντυπωσιακά στη δική του ζωή, ωχριούν μπροστά σε αυτό που αντίκρισε. Ο Cenat, μαζί με την παρέα και τους συνεργάτες του, συνηθίζει να επισκέπτεται προσωπικότητες του διαδικτυακού ή αθλητικού στερεώματος, καταγράφοντας τις εμπειρίες του για το κανάλι του. Η συνάντηση με τον Πάρκερ όμως, ήταν κάτι που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Kai Cenat reveals that Tony Parker’s house has a 24/7 restaurant called “Nando’s” available at his house

Μόλις η παρέα πέρασε το κατώφλι της επιβλητικής έπαυλης, η έκπληξη ήταν διαδοχική. Ένα πλήρως εξοπλισμένο εσωτερικό γήπεδο μπάσκετ, μία μυστική κάβα με ιδιωτική είσοδο και μια εντυπωσιακή τροπαιοθήκη – στην οποία δεσπόζουν τα τέσσερα δαχτυλίδια πρωταθλητή του NBA και το βραβείο MVP των τελικών του 2007 – ήταν μόνο η αρχή. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά άφησε άφωνους τους επισκέπτες δεν ήταν τα τετραγωνικά, η αίθουσα προβολών ή η πισίνα. Ήταν το γεγονός πως μέσα στο ίδιο του το σπίτι, ο Πάρκερ διατηρεί εστιατόριο πλήρους λειτουργίας, ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Ονομάζεται «Nando’s», έχει δική του κουζίνα, προσωπικό σεφ και κανονικό μενού με καθημερινές προτάσεις – συνοδευόμενο μάλιστα από φωτεινή νέον επιγραφή, σαν να πρόκειται για κανονικό κατάστημα. Κι όταν η παρέα βγήκε στην αυλή, η εμπειρία απογειώθηκε. Ο Πάρκερ έχει μετατρέψει τον εξωτερικό χώρο σε θεματικό πάρκο, με νεροτσουλήθρες, τεχνητούς καταρράκτες και εγκαταστάσεις που θυμίζουν πολυτελές resort.

Tony Parker shows off his INSANE custom waterpark in his backyard and officially allows AMP to throw a pool party on the last day 🤯🔥 pic.twitter.com/JmZwLpNru5

