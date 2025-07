Ζότα τροχαίο: Η τελευταία ανάρτηση, ώρες πριν βρει τραγικό θάνατο

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον παγκόσμιο αθλητισμό η είδηση του θανάτου του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον 26χρονο αδελφό του Αντρέ. Ο 28χρονος επιθετικός της Λίβερπουλ βρισκόταν καθ’ οδόν για τη Βρετανία, όταν συνέβη το μοιραίο. Το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, περίπου στις 02:30 ώρα Ελλάδας, σε αυτοκινητόδρομο κοντά στα πορτογαλικά σύνορα.

Fans are leaving tributes to Diogo Jota outside Anfield.

YNWA ❤️ pic.twitter.com/H5FNcPBOqK

— B/R Football (@brfootball) July 3, 2025