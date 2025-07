Όμιλος ΔΕΗ: Επτά διακρίσεις από τον διεθνή Οργανισμό Extel για το 2025

Σημαντικές διακρίσεις σε επτά κατηγορίες απέσπασε και το 2025 ο Όμιλος ΔΕΗ στην ετήσια έρευνα «Emerging EMEA Executive Team», που διενεργεί ο διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός Extel, με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων και την παροχή πληροφοριών στην επενδυτική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, αναδείχθηκε πρώτος στην κατηγορία Best CEO για τρίτη συνεχή χρονιά.

Παράλληλα, ο Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, και ο Γενικός Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, Ιωάννης Στέφος, κατέκτησαν τη δεύτερη και πρώτη θέση στις κατηγορίες Best CFO και Best IR Professional αντίστοιχα.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Best IR Team και το δεύτερο στις κατηγορίες Best Investor/Analyst Event, Best IR Program και Best ESG Program, ενώ βάσει συνδυασμού διαφόρων κριτηρίων συγκαταλέγεται επίσης στις Most Honored Companies.

Οι παραπάνω διακρίσεις στην έρευνα «Emerging EMEA Executive Team» μεταξύ των εταιρειών Ενέργειας καταδεικνύουν τον μετασχηματισμό που συντελείται στη ΔΕΗ, με όραμα να αποτελεί έναν σύγχρονο, Powertech Όμιλο με ισχυρό αποτύπωμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είναι το αποτέλεσμα της δέσμευσης για συνεχή βελτίωση και της προσήλωσης στο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται η συμβολή της Γενικής Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων, η οποία, ανταποκρινόμενη με συνέπεια στα αυστηρά κριτήρια της αξιολόγησης, ενίσχυσε την εικόνα και τη θέση του Ομίλου ΔΕΗ στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Στην ετήσια έρευνα «Emerging EMEA Executive Team» του οργανισμού Extel συμμετείχαν φέτος πάνω από 260 στελέχη από 462 διεθνείς εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Πάνω από 600 στελέχη και 300 εταιρείες προτάθηκαν για διάκριση, με βάση κριτήρια όπως η αξιοπιστία, η επικοινωνία, η χρηματοοικονομική διαχείριση, η κατανομή κεφαλαίων, καθώς και η ποιότητα των σχέσεών τους με το επενδυτικό κοινό.

Ο οργανισμός Extel

Η Extel – πρώην Institutional Investor Research – είναι ένας διεθνής οργανισμός που εξειδικεύεται σε εκδόσεις σχετικά με τις διεθνείς χρηματαγορές, καθώς και στην ανάλυση δεδομένων και την αξιολόγηση επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Extel αναδεικνύει μέσω έρευνας την αριστεία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας γίνει γνωστή για τις αυστηρές και ερευνητικά τεκμηριωμένες βραβεύσεις της.

ΔΕΗ: Powertech Όμιλος με ισχυρό αποτύπωμα στη ΝΑ Ευρώπη

Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται συνεχώς, με όραμα να αποτελεί μία οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη εταιρεία, με ισχυρό αποτύπωμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις της τελευταίας πενταετίας, ο Όμιλος συνεχίζει να καινοτομεί στον τομέα της ενέργειας και της τεχνολογίας, καθιερώνοντας τη θέση του ως Powertech οργανισμός που ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές για την οικονομία και την τεχνολογική καινοτομία.

Ο στρατηγικός μετασχηματισμός του Ομίλου βασίζεται στη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, μέσω επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της από-ανθρακοποίησης, με την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες σε όλες τις δραστηριότητές του.

Παράλληλα, εστιάζει στον καινοτόμο σχεδιασμό και την παροχή ενεργειακών και τεχνολογικών λύσεων, διατηρώντας τον πελάτη σταθερά στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας.