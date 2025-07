Σαρλίζ Θερόν: «Είχα one night stand με 26χρονο – Ήταν υπέροχο»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση γεμάτη ειλικρίνεια, χιούμορ και απενοχοποιημένη σεξουαλικότητα, η 49χρονη Σαρλίζ Θερόν μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή στο podcast Call Her Daddy. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε με άνεση εμπειρίες και σκέψεις για τον έρωτα, το σεξ και τις σχέσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «πρόσφατα έκανα one night stand με έναν 26χρονο και ήταν εκπληκτικό». «Το έκανα τρεις φορές όλη μου τη ζωή», είπε η Θερόν αναφερόμενη στις περιστασιακές σεξουαλικές συνευρέσεις. «Αλλά αυτό ήταν τέλειο. Δεν το είχα ξανακάνει έτσι. Ήμουν σε φάση: “Ω, αυτό είναι το ιδανικό!”». Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, παραδέχθηκε ότι σήμερα κάνει το είδος του σεξ που θα ήθελε να είχε ζήσει όταν ήταν 20 ή 30 ετών, δηλώνοντας: «Τώρα λέω “άντε γαμ…, θα έχω εγώ οργασμό”».

Η Θερόν αποκάλυψε ότι έχει δοκιμάσει την εφαρμογή γνωριμιών Raya, αλλά δεν είναι οπαδός της ψηφιακής ερωτικής αναζήτησης: «Δεν είναι δύσκολο να βρεις κάποιον, είναι απλώς ένα γαμ…ο σόου. Λυπάμαι αγόρια, όχι». Με χαρακτηριστική άνεση και δόσεις καυστικού χιούμορ, η Θερόν απηύθυνε συμβουλές προς τους άνδρες για το πώς να φτιάχνουν το προφίλ τους: «Μην ανεβάζετε φωτογραφίες με άλλες γυναίκες. Δεν με νοιάζει. Και σταματήστε τις selfies με φόντο την ντουλάπα. Κλείνει το αιδοίο μου κατευθείαν. Και μη μου πείτε ότι είστε CEO. Ποιανής εταιρείας; Μιας που δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε ο κολλητός μου;». Παρά τις αιχμηρές παρατηρήσεις της, η Θερόν ξεκαθαρίζει πως οι τοποθετήσεις της έχουν έναν καθαρά βοηθητικό τόνο: «Δεν προσπαθώ να γίνω στριμμένη. Θέλω να σας βοηθήσω. Είμαι μια γυναίκα κοντά στα 50 που σας λέει με αγάπη: “Μην το κάνετε αυτό, δεν μας αρέσει”».

Η σταρ του Monster παραδέχθηκε ότι η καθημερινότητά της με δύο παιδιά και μια απαιτητική καριέρα δεν αφήνει χώρο για ρομαντικά ραντεβού: «Είχα σχέσεις, έκανα παιδιά, εργάζομαι ασταμάτητα. Ποιος έχει χρόνο για αποτρίχωση και ραντεβού;». Αναφερόμενη στον θεσμό του γάμου, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της: «Δεν χρειάζεται να παντρευτώ για να είμαι σε μια μακροχρόνια δέσμευση. Έχω έναν τεράστιο φόβο ότι δεν θα μπορώ να ξεφύγω από κάτι. Και με τους νόμους της Καλιφόρνια, μετά από επτά χρόνια, είσαι παντρεμένος – είτε το θέλεις είτε όχι. Είναι 50-50 bitch».

