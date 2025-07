Τραμπ – Καμάλα Χάρις: Η Paramount θα καταβάλει 16 εκατ. δολάρια στον πρόεδρο για να διευθετήσει αγωγή κατά του 60 Minutes

Η αμερικανική εταιρεία μέσων ενημέρωσης Paramount Global συμφώνησε να καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 13,5 εκατ. λίρες) για να διευθετήσει εξωδικαστικά μια νομική διαμάχη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με συνέντευξη που προβλήθηκε στο δίκτυο CBS με την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις. Ο Τραμπ είχε καταθέσει αγωγή τον Οκτώβριο, υποστηρίζοντας ότι το δίκτυο επεξεργάστηκε δόλια τη συνέντευξη της Χάρις που προβλήθηκε στην εκπομπή «60 Minutes», ώστε να «γείρει η πλάστιγγα υπέρ του Δημοκρατικού Κόμματος» ενόψει των εκλογών. Η Paramount ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης, διευκρινίζοντας όμως ότι τα χρήματα θα διατεθούν στο μελλοντικό προεδρικό αρχείο του Τραμπ (presidential library), και όχι στον ίδιο «άμεσα ή έμμεσα». Η εταιρεία τόνισε επίσης πως η συμφωνία δεν περιλαμβάνει καμία απολογία ή δήλωση μεταμέλειας.

Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ χαρακτήρισε αμέσως τη συμφωνία ως μια «νίκη για τον αμερικανικό λαό» απέναντι στα «ψευδή μέσα ενημέρωσης». «Το CBS και η Paramount Global συνειδητοποίησαν τη νομική ισχύ αυτής της ιστορικής υπόθεσης και δεν είχαν άλλη επιλογή από το να συμβιβαστούν», ανέφερε. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίζει πάντα ότι κανείς δεν λέει ψέματα ατιμώρητα στον αμερικανικό λαό». Το CBS, το οποίο ανήκει στην Paramount, είχε χαρακτηρίσει την αγωγή «εντελώς αβάσιμη» και είχε ζητήσει την απόρριψή της από το δικαστήριο. Επέμεινε πως η επίμαχη εκπομπή «δεν είχε παραποιηθεί ή παραπλανητικό περιεχόμενο». Η συμφωνία αποτελεί την τελευταία υποχώρηση αμερικανικού μέσου ενημέρωσης απέναντι σε πρόεδρο που στοχεύει επίμονα μέσα τα οποία κατηγορεί για ψευδή ή παραμορφωμένη κάλυψη.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας, το CBS πρόβαλε δύο διαφορετικές εκδοχές της συνέντευξης της Χάρις, στις οποίες φαινόταν να δίνει διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα. Ο δημοσιογράφος Μπιλ Γουίτακερ τη ρώτησε για τη στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν απέναντι στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την αγωγή, το CBS πρόβαλε δύο διαφορετικές εκδοχές της απάντησης: μία στο «Face the Nation» και μία στο «60 Minutes». Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η «ακατάληπτη» απάντηση της Χάρις είχε επιμελώς μονταριστεί στη μία εκδοχή για να την προστατεύσει από πολιτική ζημιά. Το CBS, εταίρος του BBC στις ΗΠΑ, απάντησε ότι η επεξεργασία της απάντησης έγινε για λόγους διάρκειας, σύμφωνα με τα δημοσιογραφικά πρότυπα της τηλεόρασης.

Ο Τραμπ αρχικά ζητούσε αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων, ποσό που αργότερα αυξήθηκε στα 20 δισ. δολάρια. Τον Μάιο, η Paramount προσέφερε 15 εκατ. δολάρια, αλλά ο Τραμπ απαιτούσε πάνω από 25 εκατ. Στην ανακοίνωσή της την Τρίτη, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το ποσό των 16 εκατ. περιλαμβάνει και τα νομικά έξοδα του Τραμπ, ενώ συμφωνήθηκε το «60 Minutes» να δημοσιεύει τα πλήρη απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων με μελλοντικούς υποψηφίους για την προεδρία.

Η διακανονιστική συμφωνία επετεύχθη ενόψει της επικείμενης συγχώνευσης της Paramount με την Skydance Media, την οποία εξετάζει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) — όργανο στο οποίο ο Τραμπ, ως πρόεδρος, έχει τη δυνατότητα να παρέμβει. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αρκετά κορυφαία στελέχη του CBS News, όπως η διευθύνουσα σύμβουλος Γουέντι ΜακΜάχον, αποχώρησαν από τις θέσεις τους εξαιτίας της άρνησής τους να ζητήσουν συγγνώμη από τον Τραμπ. Υπήρξαν επίσης ανησυχίες εντός της εταιρείας σχετικά με το αν η καταβολή της αποζημίωσης θα μπορούσε να εκληφθεί ως απόπειρα δωροδοκίας δημόσιου λειτουργού. Η συμφωνία της Paramount έρχεται σε συνέχεια ανάλογης εξωδικαστικής διευθέτησης ανάμεσα στον Τραμπ και το ABC News, που ανήκει στην Disney, για υπόθεση δυσφήμησης.

Paramount settled with Trump over 60 Minutes editing this part of Kamala’s interview. The transcript shows it’s the same thought. Literally two parts of the same paragraph. pic.twitter.com/2zHHoiBK9L

— Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) July 2, 2025