Πριγκίπισσα Νταϊάνα – Φρέντι Μέρκιουρι: Η άγνωστη φιλία τους – Οι βόλτες και η σειρά “Golden Girls”

Η ηθοποιός Cleo Rocos («Number On Gun», «Bloodbath at the House of Death») ήταν μία από τις φίλες της Diana. Στα απομνημονεύματα «The Positive Power of Drinking» που έγραψε και κυκλοφόρησε το 2013 αναφέρθηκε στην άγνωστη φιλία μεταξύ της Diana και του Freddie Mercury. Σύμφωνα με την ηθοποιό, η πριγκίπισσα περνούσε πολύ καλά με τον Mercury και απολάμβανε τη φιλία τους. Ενίοτε, παρακολουθούσαν μαζί τα Golden Girls. Συγκεντρώνονταν σε σπίτια, έβγαιναν έξω, κάτι που την έκανε να ξεχνιέται.

Μέχρι που μεταμφιέστηκε για να καταφέρει να πάει μαζί του σε μπαρ χωρίς να την καταλάβουν και πράγματι πέτυχε – βγήκαν και πέρασαν φανταστικά. Χαρακτηριστικά η Rocos αναφέρει ότι δε θα ξεχάσει τους χορούς της Diana και του Mercury, ενώ όλοι μαζί έβγαιναν και για ποτά: «Θυμάμαι που έπινα Bellinis ροδάκινο με εκείνη, τον Kenny (Everett) και τον Freddie Mercury στο Bombay Brasseries εκεί κοντά, πριν όλοι πάμε στο σπίτι του Kenny και συνεχίσουμε το ποτό».

30 χρόνια από τότε που έφυγε ο Φρέντι…

Στις 24 Νοεμβρίου κλείνουν 30 χρόνια από τον θάνατο του Freddie Mercury. Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός του ροκ συγκροτήματος Queen πέθανε μόλις στα 45 του χρόνια από AIDS, αφήνοντας πίσω του μία καριέρα που χάραξε για πάντα το στίγμα της στη μουσική σκηνή. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο δήλωναν φανατικοί θαυμαστές του, ανάμεσά τους και η εκλιπούσα πριγκίπισσα Diana. Η μητέρα του πρίγκιπα William και του πρίγκιπα Harry έβγαινε, άλλωστε, συχνά με καλλιτέχνες, όπως ο Elton John, αποτελώντας ως γνωστόν το φρέσκο και ατίθασο πνεύμα της βασιλικής οικογένειας.