Viral: Ο κόσμος καίγεται αλλά ο νους τους στο… τζάμπα φαγητό

Ένας ανοιχτός μπουφές σε ένα γάμο είναι σίγουρα ένα συν για τους καλεσμένους στην χαρούμενη μέρα ενός ζευγαριού. Κάποιοι καλεσμένοι σε γάμο της Ινδίας φάνηκαν αποφασισμένοι να χαρούν έναν ανοιχτό μπουφέ ακόμα και αν καίγονταν ζωντανοί. Και η στιγμή καταγράφηκε από ερασιτεχνικό βίντεο, παρά την τεράστια φωτιά που μαίνεται πίσω τους. Το στιγμιότυπο, που γυρίστηκε στο Bhiwandi, της Ινδίας, ξεκινά με ένα πλάνο με τους δύο άνδρες στο τραπέζι να συνομιλούν αδιάφορα με τον χειριστή της κάμερας. Ο άντρας με το άσπρο πουκάμισο ρίχνει ανέμελα μια ματιά στη φωτιά πριν επιστρέψει την προσοχή του στο γεύμα.

Πολλοί άνθρωποι στο γάμο φαίνονται να κοιτάζουν τη φωτιά καθώς μαινόταν, αλλά οι δύο άντρες που μαγνητοσκοπήθηκαν ήταν ανενόχλητοι και απολάμβαναν τα εδέσματα του γαμήλιου γλεντιού. Στη συνέχεια το ζευγάρι συνεχίζει τη συνομιλία του καθώς ο γάμος ήταν αδιάκοπος. Σύμφωνα με το NDTV, η φωτιά εκδηλώθηκε στο γάμο λόγω χρήσης κροτίδων. Η φωτιά κατέστρεψε έξι δίκυκλα, μερικές καρέκλες και διακοσμητικά από τους γαμήλιους εορτασμούς στη δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία της Ινδίας. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Thane, αλλά δεν κινδύνεψαν ζωές.

