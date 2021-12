Συγγραφέας Χάρι Πότερ: Μια φράση για τους τρανς προκαλεί οργή

Ένα σχόλιο της Τζέι Κ. Ρόουλινγκ, της γυναίκας που έγραψε τον Χάρι Πότερ έχει προκαλέσει οργή στη Βρετανία.

Η Ρόουλινγκ είπε πως οι τρανς δεν είναι γυναίκες και αυτό ξεσήκωσε αντιδράσεις.

Όλα άρχισαν από μια απόφαση της Βρετανικής αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία οι βιασμοί από δράστες με ανδρικά γεννητικά όργανα θα καταγράφονται ότι διαπράττονται από γυναίκα, εάν ο δράστης αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα. Η συγγραφέας του Χάρι Πότερ ανέβασε την προσωπική της άποψη στο twitter παραθέτοντας ρεπορτάζ της εφημερίδας The Times με τίτλο «Γελοιότητα της αστυνομίας, καταγράφει βιαστές ως γυναίκες».

Και συνέχισε λέγοντας ότι οι έννοιες όπως τις ξέραμε χρόνια τώρα αρχίζουν να αντιστρέφονται. Έγραψε λοιπόν: ««Ο Πόλεμος είναι Ειρήνη. Η Ελευθερία είναι Σκλαβιά. Η Άγνοια είναι Δύναμη. Το Άτομο με το Ανδρικό Μόριο που σε Βίασε είναι Γυναίκα»

Αυτό το σχόλιο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Μάλιστα μια ακόλουθος της στο twitter της έγραψε: ««Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έβλεπα το όνομά σου και θα ένιωθα κάτι διαφορετικό από μαγεία. Αλλά τώρα το βλέπω και σκέφτομαι πόσο απαίσιο ήταν αυτό που είπε για τους τρανς; Παρακαλώ σταμάτα, σε ικετεύω. Πληγώνεις τους ανθρώπους. Σταμάτα να προκαλείς πόνο».

War is Peace.

Freedom is Slavery.

Ignorance is Strength.

The Penised Individual Who Raped You Is a Woman.https://t.co/SyxFnnboM1

— J.K. Rowling (@jk_rowling) December 12, 2021