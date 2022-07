Μάργκαρετ Κιν πορτραίτα: Πέθανε η ζωγράφος “των μεγάλων ματιών”

Πριν από μερικά χρόνια, ΤΟ 2014 η ταινία “Big Eyes” του Τιμ Μπάρτον μετέφερε στη μεγαλη οθόνη την ασυνήθιστη ζωή της ζωγράφου Μάργκαρετ Κιν που γνώρισε μεγάλη επιτυχία την δεκαετία του ’60 φιλοτεχνώντας κατά κύριο λόγο πορτρέτα παιδιών με αφύσικα μεγάλα μάτια, και επηρέασε εκτός από την αισθητική του ίδιου του Μπάρτον ένα ολόκληρο μεταγενέστερο καλλιτεχνικό και εικονογραφικό κίνημα που ξεκίνησε από το high kitsch κι έφτασε στην τέχνη των κόμικς και τον σχετικά πρόσφατο Ποπ Σουρεαλισμό. Η Μάργκαρετ Κιν πέθανε σε ηλικία 94 ετών, στο σπίτι της στη Νάπα της Καλιφόρνια από καρδιακή ανεπάρκεια και έγινε παγκοσμίως γνωστή από μια δικαστική διαμάχη για τα δικαιώματα του έργου της, αφού ο σύζυγός της διεκδίκησε τα εύσημα.

‘Big eyes’ #artist #MargaretKeane — whose husband claimed credit for her art work — dies aged 94 …https://t.co/uinB1Afgva pic.twitter.com/DAA51QSOJ0

— Ottawa Family Tree (@ottawafamtree) June 29, 2022