Καύσωνας Ευρώπη: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ολλανδίας και της Μ. Βρετανίας

Σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ολλανδίας και της Μ. Βρετανίας έχει προκαλέσει το πρωτοφανές κύμα καύσωνα το οποίο σαρώνει το μεγαλύτερο τμήμα της γηραιάς ηπείρου. Μπορεί οι Βρετανοί να έσπευσαν να σώσουν μία από τις παλαιότερες γέφυρες του Λονδίνου καλύπτοντας τμήματά της με… αλουμινόχαρτο, ωστόσο, θα χρειαστεί να προσπαθήσουν και μάλιστα σκληρά ώστε να βρουν λύση για την άσφαλτο η οποία λιώνει κάτω από τα πόδια τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οι βρετανικές αρχές έχουν ήδη εκδώσει προειδοποίηση ότι είναι πολύ πιθανόν τις επόμενες ημέρες να κλείσουν τμήματα του οδικού δικτύου και να σημειωθούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς.

Μάλιστα στη Μ. Βρετανία έχουν ήδη επιστρατευθεί και οι περίφημες «αλατιέρες», οι οποίες είναι έτοιμες να απλώσουν ένα μικρό στρώμα άμμου στην άσφαλτο ώστε να περιορίσουν τη διάβρωσή τους από την υψηλή θερμοκρασία. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε δρόμους της Ολλανδίας, με τις τοπικές αρχές να επιλέγουν τη λύση του αλατιού ώστε να μειώσουν τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της ασφάλτου και να αποτρέψουν την παραμόρφωσή τους, καθώς μεταξύ των ιδιοτήτων του αλατιού είναι και εκείνο της συγκράτησης της υγρασίας από την ατμόσφαιρα.

Spreddie Mercury is all prepped and ready in case road surface starts to melt bitumen in tarmac – sometimes we spread sand using gritters to maintain the surface integrity. pic.twitter.com/Am9mPPAQ8J

