Η Θεωρία της Γαίας: Πέθανε ο εμπνευστής της, James Lovelock

Ο James Lovelock, διάσημος επιστήμονας του περιβάλλοντος και ο ιθύνων νους πίσω από τη «Θεωρία της Γαίας», πέθανε χθες, την ημέρα των γενεθλίων του, σε ηλικία 103 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, η σύζυγος και τα ποδιά του, οι οποίοι ενημέρωσαν ότι πέθανε ήσυχα, περιτριγυρισμένος από αυτούς. Γεννημένος το 1919, ο Λάβλοκ μεγάλωσε στο νότιο Λονδίνο και εργάστηκε επί 20 χρόνια στο βρετανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας. Προσελήφθη από τη NASA στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και μετακόμισε στην Καλιφόρνια για να απασχοληθεί στην έρευνα για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στον πλανήτη Άρη. Η προσφορά του στην περιβαλλοντική επιστήμη είναι τεράστια, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός για τη Θεωρία της Γαίας.

Ο Βρετανός επιστήμονας, μέχρι πριν 6 μήνες ήταν καλά, έκανε βόλτες στη θάλασσα στο Dorset όπου έμενε, ενώ έδινε και συνεντεύξεις. Η υγεία του επιβαρύνθηκε λόγω ενός πεσίματος. Σύμφωνα με τη Θεωρία της Γαίας, που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον ίδιο, ο πλανήτης μας στην ουσία είναι «ζωντανός», με όλα τα πλάσματα και τους οργανισμούς σε αυτόν – καθώς και τα μη έμβια στοιχεία- να συνδέονται όλα μεταξύ τους σε ένα «σύστημα» που διατηρεί τις συνθήκες για την ύπαρξη της ζωής.

Αρχικά η θεωρία απορρίφθηκε από την επιστημονική κοινότητα, τα τελευταία χρόνια όμως κερδίζει όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Ο James Lovelock έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους στοχαστές του 20ου αιώνα, με τη σκέψη του να βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από την εποχή του, ενώ έχει εμπνεύσει, εκτός από συναδέλφους του, και πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήματα. Παρουσιάζοντας τον εαυτό του καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως «ανεξάρτητο επιστήμονα», ο Λάβλοκ είχε προκαλέσει προστριβές με συναδέλφους του αναφορικά με το αποκαλυπτικό όραμά του για την κλιματική κρίση.

The family of James Lovelock have asked me to pass on the following statement. pic.twitter.com/NQhLgxzVCL

— jonathanwatts (@jonathanwatts) July 27, 2022