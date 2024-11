Σερ – Σόνι Μπόνο: Η τραγική αποκάλυψη της τραγουδίστριας για τον γάμο τους

Η Σερ ένιωθε τέτοια εξουθένωση και έλλειψη αγάπης κατά τον γάμο της με τον Σόνι Μπόνο, που σκέφτηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου για να ξεφύγει από αυτόν, γράφει στα νέα της απομνημονεύματα. Στο βιβλίο «Cher: The Memoir, Part One», η τραγουδίστρια και ηθοποιός θυμάται πώς ο Σόνι έλεγχε κάθε πτυχή της ζωής της στο απόγειο της φήμης τους με την εκπομπή «The Sonny and Cher Comedy Hour», που προβλήθηκε στο CBS από το 1971 έως το 1974. «Ζαλιζόμουν από τη μοναξιά», γράφει η 78χρονη σήμερα σταρ για μια νύχτα του 1972, όταν σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή της. «Είδα πόσο εύκολο θα ήταν να πέσω από την άκρη και απλά να εξαφανιστώ». Στην πραγματικότητα, το σκέφτηκε «πέντε ή έξι φορές».

Η Σερ γράφει πως ο Σόνι ήταν τόσο ζηλιάρης που δεν την άφηνε ούτε να φοράει άρωμα ούτε καν να πηγαίνει σε πάρτι, και επίσης χειριζόταν κάθε κομμάτι της καριέρας και των οικονομικών τους σε σημείο που, παρά το γεγονός ότι ήταν μια τεράστια σταρ με επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή και τραγούδια που έκαναν θραύση στα charts όπως το «I Got You Babe», δεν είχε καν δικό της τραπεζικό λογαριασμό. Τον Οκτώβριο του 1972, το ζευγάρι – που ήταν γονείς ενός μικρού παιδιού – γύρισε δύο επεισόδια της εκπομπής και στη συνέχεια πέταξε στο Λας Βέγκας για να δίνει δύο συναυλίες κάθε βράδυ στο ξενοδοχείο Sahara. Η θρυλική ποπ σταρ, της οποίας το βάρος είχε φτάσει στα 44 κιλά, ήθελε να ρωτήσει τον Σόιν αν μπορούσε να πάει με το συγκρότημά τους για να ακούσει ζωντανή μουσική, «παρόλο που εκείνος δεν άκουγε ποτέ νέα μουσική και δεν με άφηνε να την παίζω στο σπίτι», γράφει.

Η 26χρονη τότε Σερ μπήκε μέσα καθώς ο Σόνι είχε μια επαγγελματική συνάντηση και τον άκουσε «να συζητάει για το πόσα χρήματα είχαμε βγάλει, οπότε είπα: “Ωραία, πάμε στην Ευρώπη”. Ο Σόνι με κοίταξε συνοφρυωμένος και μου είπε: “Γιατί; Δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά στην Ευρώπη”». Όταν εκείνη είπε ότι σκόπευε να κάνει διακοπές, ο σύζυγός της «γύρισε το βλέμμα του και είπε: “Σερ, έλα τώρα”».

Στη συνέχεια της είπε ότι είχε υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο για να «εμφανίζονται στο Λας Βέγκας κάθε καλοκαίρι για ένας Θεός ξέρει πόσα χρόνια …». «Νικημένη» από την ιδέα του πώς όλες αυτές οι ζωντανές εμφανίσεις πλήγωναν εκείνη και το παιδί τους, η Σερ γράφει ότι βγήκε «ξυπόλητη στο μπαλκόνι της σουίτας μας και κοίταξε κάτω…».

«Για μερικά τρελά λεπτά δεν μπορούσα να φανταστώ καμία άλλη επιλογή. Το έκανα αυτό πέντε ή έξι φορές και κάθε φορά σκεφτόμουν τον παιδί της Τσαζ, τη μητέρα μου, την αδελφή μου, όλους και πώς τέτοια πράγματα μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους που με θαυμάζουν να νιώθουν ότι είναι μια βιώσιμη κατάσταση και ξαναμπήκα μέσα». Αφού επανέλαβε αυτή την πράξη, ένα βράδυ μεταξύ των εμφανίσεων, γράφει η Σερ, είχε μια επιφοίτηση: «Δεν χρειάζεται να πηδήξω, μπορώ απλά να τον αφήσω».

Cher was 26 years old when she considered jumping off her hotel balcony because she was “trapped” in a “loveless marriage” to Sonny Bono.

“I was dizzy with loneliness. I saw how easy it would be to step over the edge and simply disappear. For a few crazy minutes I couldn’t… pic.twitter.com/uyvXunACFK

— Variety (@Variety) November 19, 2024