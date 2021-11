Μαρκ Κάβεντις ατύχημα: Στην εντατική ο θρύλος της ποδηλασίας

Σοκάρει το βίντεο του ατυχήματος που ενεπλάκη ο 36χρονος θρύλος της ποδηλασίας πίστας, Μαρκ Κάβεντις. Ο βετεράνος ρέκορντμαν νικών σε Tour De France ενεπλάκη σε καραμπόλα στο τουρνουά της Γάνδης, στην ίδια πίστα που είχε τραυματιστεί πριν από δύο χρόνια, όταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάσε Νόρμαν Χάνσεν έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του λόγω ολισθηρού δαπέδου στον τελευταίο γύρο.

Just want to say how overwhelmed & thankful I am for all the support and well-wishes.

So @zesdaagseGent didn’t end the way we’d have preferred, I think it’s fair to say 😅 Some water on the track, a high speed crash and a few barrel rolls later, I’m being treated for some pic.twitter.com/Alvhn1Jnjk

