Λεβαντόφσκι συμβόλαιο: “Χρυσή” μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα

Παίκτης της Μπαρτσελόνα θα πρέπει να θεωρείται ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι καθώς Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου συμφώνησαν για τη μετακίνησή του στο «Καμπ Νου». Συνολικά οι «μπλαουγκράνα» θα βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ ενώ θα καταβάλουν ακόμη 5 σε περίπτωση εκπλήρωσης συγκεκριμένων στόχων. Τις λεπτομέρειες έκανε γνωστές μέσα από το twitter ο Ιταλός δημοσιογράφος (και ειδικός στις μεταγραφές), Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος παράλληλα αποκάλυψε και το συμβόλαιο του Πολωνού στράικερ.

Ο 33χρονος θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2025 και για κάθε χρόνο συμβολαίου θα εισπράττει περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Στο συμφωνητικό θα περιλαμβάνεται και οψιόν ανανέωσης, ενώ καθοριστικό ρόλο για το deal έπαιξαν οι καλές σχέσεις του εκπροσώπου του Λεβαντόφσκι, Πίνι Ζάχαβι, με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα. Πλέον ο Λεβαντόφσκι θα μεταβεί στις ΗΠΑ, όπου πραγματοποιεί προετοιμασία η Μπαρτσελόνα, για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει συμβόλαιο.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB

Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday – he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022